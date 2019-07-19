شراء 175 مليون منتج خلال يومين في فعالية «يوم برايم» من أمازون

المصدر: دبي ـ البيان

عادت فعالية «يوم برايم» في هذا العام لتجسد أضخم فعالية عالمية للتسوّق في تاريخ «أمازون»، حيث شهدت أكثر من مليون صفقة شراء حصرياً لأعضاء «أمازون برايم» الذين قاموا وعلى مدار يومي الفعالية 15 و16 يوليو، بشراء أكثر من 175 مليون منتج.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «بعد مضي أسابيع فقط على إطلاق أمازون برايم محلياً، حظي أعضاؤه في الإمارات للمرة الأولى بفرصة الانضمام إلى الأعضاء حول العالم للاستفادة من صفقات استثنائية عبر فعالية»يوم برايم«من أمازون. وتنوّعت عمليات الشراء التي أجراها أعضاء أمازون برايم في الإمارات بين آلاف المنتجات، وتمثلت أكثر الفئات استقطاباً للمبيعات في منتجات الصحة والجمال والعطورات، والإلكترونيات، وسلع السوبرماركت.

واستأثرت منتجات المبتكرين ورواد الأعمال، ومعظمهم من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، على 50% من عمليات الشراء التي أجراها الأعضاء خلال»يوم برايم«. وتمكّن الأعضاء من مختلف الدول حول العالم من توفير مبالغ تخطّت قيمتها مليار دولار أمريكي عبر يوم برايم. وتم شحن ملايين المنتجات خلال يوم واحد أو أسرع بالاعتماد على خدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد من برايم، أو خدمة التوصيل المجاني في نفس اليوم من برايم أو خدمة برايم الآن مما جعلها أسرع فعاليات يوم برايم حتى الآن.

الإمارات

تمثلت أكثر الفئات استقطاباً لأعضاء أمازون برايم بالإمارات في منتجات الصحة والجمال والعطورات، ومستلزمات الأطفال، ومستلزمات الحيوانات الأليفة.

واشترى أعضاء أمازون برايم في الإمارات أكثر من 21 ألف لتر من المياه المعبأة؛ وأكثر من 8,500 كيلوغرام من مساحيق التنظيف؛ وأكثر من 15 ألف متر مربع من المناديل الورقية. وحققت أجهزة»كيندل«لقراءة الكتب الإلكترونية الجديد كلياً أعلى نسبة مبيعات من بين أجهزة»أمازون" في الإمارات.