شراكة بين «أوبتيمال آي دي إم» و«بريسايس تكنولوجيز»

المصدر: دبي - البيان

عقدت أوبتيمال آي دي إم، المزود العالمي لحلول برمجيات التحقق من الهوية، شراكة مع بريسايس تكنولوجيز، التي ستكون الموزع الحصري للقيمة المضافة لحلول أوبتيمال كلاود في أسواق الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

تتميز أوبتيمال كلاود بكونها حلولاً لإدارة برمجيات التحقق من الهوية القابلة للتوسع والتخصيص ويسهل تطبيقها لتوفر إمكانية الوصول الآمن والسلس إلى آلاف التطبيقات باستخدام تقنية لتسجيل الدخول مرة واحدة فقط. بريسايس تكنولوجيز هي موزع للقيمة المضافة، وتختص بالتقنيات المتقدمة والناشئة مع التركيز على الأمن السيبراني وأمن المعلومات والتحول الرقمي والسحابي والحلول التحليلية القائمة على تقنيات الذكاء الصناعي، ستقوم بتوزيع حلول أوبتيمال آي دي إم ودعمها في تعزيز وجودها في أسواق الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من خلال شراكة تعود بالمنفعة على كلا الطرفين.

قال رانجيت بيلاي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لدى بريسايس تكنولوجيز: «نتطلع إلى التعريف بشركة أوبتيمال آي دي إم وحلولها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ونحن على ثقة من أننا سنتمكن من مساعدتها على تنمية أعمالها بالمنطقة والارتقاء بها إلى مستوى متجدد من دعم العملاء».

وقال كريس كورشيو، نائب الرئيس للشركاء والقنوات لدى أوبتيمال آي دي إم: «يسرنا العمل مع بريسايس تكنولوجيز لتوسعة نطاق عملنا في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، فطرح منتجاتنا وخدماتنا مثل أوبتيمال كلاود في المنطقة كان واحداً من أبرز أولوياتنا، ووجدنا في الشراكة مع مؤسسة مرموقة بمكانة بريسايس تكنولوجيز الخيار الأمثل لتحقيق متطلباتنا».