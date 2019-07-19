إطلاق برنامج عقد الشراء الشخصي «خيارات تويوتا»

المصدر: دبي- البيان

طرحت «الفطيم تويوتا» برنامج عقد الشراء الشخصي «خيارات تويوتا»، بما يجعل امتلاك سيارة جديدة أو مستعملة من علامة تويوتا أكثر سهولة وانخفاضاً في التكلفة من أي وقت مضى.

وبالنسبة للأشخاص الراغبين بأقساط شهرية متساوية (EMI)، يعتبر برنامج «خيارات تويوتا» طريقة مريحة ومنخفضة المخاطر لتمويل شراء مركبة من علامة تويوتا.

وعند عملية الشراء، يتم تحديد القيمة المستقبلية المضمونة للسيارة استناداً إلى مدة الاتفاقية الخاصة بالمشتري (24 شهراً/‏‏‏40.000 كلم أو 36 شهراً/‏‏‏60.000 كلم). وهذا الأمر لا يحافظ فقط على قيمة السيارة في نهاية الاتفاقية، بل يوفر أيضاً راحة بال غير مسبوقة ويحمي العميل من تقلبات أسعار السوق.

يقدم «خيارات تويوتا» للعملاء خيار الاحتفاظ بسيارتهم ودفع التسوية النهائية أو تجديد سيارتهم باستخدام سيارتهم الحالية كوديعة على طراز أحدث أو إعادة سيارتهم مقابل قيمة مستقبلية مضمونة دون الحاجة إلى القلق بشأن متاعب بيعها في السوق.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: برنامج «خيارات تويوتا» يقلل العبء والالتزام المالي الذي يترافق مع شراء سيارة جديدة أو مستعملة. وإضافة إلى جودة الصناعة المثالية، وقيمة إعادة البيع المميزة، والموثوقية الكبيرة بمركباتنا، يعد هذا البرنامج واحداً من أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لامتلاك سيارة جديدة من علامة تويوتا. ويسرنا أن نقدم لعملائنا حلاً رائداً آخر في قطاع السيارات من شأنه تقليل الآثار المترتبة على عملية شراء سيارة، حيث يمكن للعملاء التأكد من الجودة التي سيحصلون عليها من مركبة تويوتا.