«تيسو» تطرح «تي ريس» لمشجعي دراجات السباق

المصدر: دبي- البيان

تعد سباقات تور دو فرانس أكبر وأهم حدث في سباقات ركوب الدراجات، وواحدة من أكثر الفعاليات الرياضية التي تلقى إقبالاً في المشاهدة على مستوى العالم. لذا، طرحت تيسو ساعة «تي ريس» لمشجعي هذه السباقات.

وتم تصميم كونوغراف تي ريس باللونين الأسود والأصفر، وهي الألوان الرسمية للدورة. والتفاصيل مستمدة من دراجات السباق، ومدمجة في الساعة: حيث إن شوكة الدراجة تنعكس في العروات والعقارب والكبّاسات، مستوحاة من مقابض المكابح، ودائرة فص عداد سرعة الدوران التي تقع على حلقة من السيليكون تمثل العجلة، في حين أن الكاسيت ينعكس على ظهر العلبة وعلى التاج، علاوة على أن ظهر السوار مصمم ليشبه سلسلة ماكينات السباق تلك.

وتيسو هي الساعة الرسمية وضابط الوقت الرسمي لتور دو فرانس الدولية لركوب الدراجات، وتحتفي ساعة تي ريس بهذه الشراكة وهذا السباق، وأسلوب حياة ركوب الدراجات عموماً في جميع أرجاء العالم. ويتميز الإصدار الخاص من الساعة بتصميم ديناميكي هوائي مريح. كما تسهل العقارب الكبيرة قراءة الوقت حتى أثناء ركوب الدراجة.