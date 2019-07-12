إطلاق حملة «مايكل كورس كولكشن» الإعلانية لخريف 2019

المصدر: دبي- البيان

أطلق مايكل كورس للإعلان حملته الإعلانية الجديدة لمايكل كورس كولكشن لخريف 2019، التي تم تصويرها داخل قصر كلاسيكي في نيويورك.

ويقول المصمم مايكل كورس: «بالنسبة لموسم الخريف، أردنا التقاط السحر الانتقائي لمجموعة الأزياء التي عرضناها على الرانواي». ويتابع: «تقدم الحملة الإعلانية الجديدة لمايكل كورس كولكشن نظرة خاطفة على حياة الفخامة لمسافري اليوم الأنيقين. إن هذه الحياة الغنية بالخصوصية والرومانسية المجسدة في الصور تعبر تماماً عن أناقة وأحاسيس مجموعتنا لموسم الخريف».

وتحتل أعمال تطريز ساحرة بالريش، خياطة حادة بنمط خطوط متعرّجة، ترتر ملفت للنظر وطبعات مستوحاة من الرقص مركز الصدارة، وتبرز مقابل ديكور مزخرف، في حين تزين طباعة جديدة للأحرف MKC حقائب السفر الفاخرة.

ويتم إطلاق الحملة الإعلانية العالمية في يوليو، مع نشر إعلانات مطبوعة في أعداد المجلات لموسم الخريف حول العالم. وستظهر الصور أيضاً في المنافذ الرقمية، بالإضافة إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلانية الخارجية التقليدية.