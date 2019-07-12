«بيوس» الشركة الإقليمية الوحيدة في تقرير «غارتنر» لخدمة التعافي من الكوارث

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «بيوس الشرق الأوسط»، المزود للبنية السحابية المُدارة في الإمارات، اختيارها ضمن أحدث تقارير «ماجيك كوادرانت» التي تصدرها شركة غارتنر حول خدمة التعافي من الكوارث، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وجاءت «بيوس الشرق الأوسط» في تقرير غارتنر لشهر يونيو ضمن 11 شركة على الصعيد العالمي فقط، وكانت الشركة الوحيدة من الشرق الأوسط في تقرير «ماجيك كوادرانت» لخدمة التعافي من الكوارث.

وقال رودي فيتسما، المدير العام لدى بيوس الشرق الأوسط: «كوننا الشركة الوحيدة في المنطقة المدرجة في قائمة»ماجيك كوادرانت) يمثل شهادة على التزامنا تجاه تزويد عملائنا بأفضل الحلول المتميزة والفعالة. وأشار إلى أنه من خلال الاستفادة من البنية السحابية، تحصل الشركات على منصة لتقنية المعلومات توفر لهم مزايا التوسع في الطلب والمرونة ومزايا التكلفة.