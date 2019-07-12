«بيوند» أفضل شركة للاتصال المؤسسي في جوائز الشركات الخليجية

المصدر: دبي- البيان

حازت شركة بيوند للإدارة التسويقية والعلاقات العامة، جائزة «أفضل شركة متخصصة بالاتصال المؤسسي 2019 - الإمارات» في حفل «جوائز الشركات في دول مجلس التعاون 2019»، الذي استضافته «إم إي إيه ماركتس» للأعمال.

وقالت ميشلين القسيس، مديرة قسم الاتصال المؤسسي لدى «بيوند»: نيل جائزة قيّمة يبرهن على الالتزام والخبرات والمرونة والإبداع التي تترجمها خدماتنا المصممة لتلبي احتياجات العملاء. ونتبع في عملنا مقاربة تعتمد على الشراكة لنساهم في تعزيز النمو المستدام الذي يصب في صالح عملائنا. كما أن رؤية شركتنا تدعم وتشجع تحقيق أهداف عملائنا المتعلقة بالاتصالات المؤسسية والخدمات التجارية من خلال البحث الدقيق والتخطيط وتنفيذ استراتيجيات العلاقات العامة المتكاملة، بما يسهم في تعزيز علاقاتهم المؤسسية.