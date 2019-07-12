إصدار محدود من ساعة «رادو ترو ثين لاين»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت رادو إصدارًا محدودًا من ساعة ترو ثين لاين- ماي بيرد، والذي يعد واحدًا من أحدث النماذج ضمن سلسلة من الأعمال التي يتم ابتكارها بالتعاون مع خبراء التصميم لصالح الشركة.

وشاركت في تصميم الساعة الفنانة والمصممة الروسية الشهيرة إيفجينيا ميرو. اعتمادًا على الرموز والزخارف التي ترجع أصولها إلى قرون رواية القصص، تقدّم إيفجينيا تصميمات جميلة تطبقها على مجموعة من المواد لإبداع تحف مستدامة مصممة لتدوم مدى الحياة.

وباستخدام اللون الأزرق الغني الداكن الذي تعتقد أن له معنى فلسفيًا ورمزيًا عميقًا، تم تصميم ساعة ترو ثين لاين للمصممة إيفجينيا للتعبير عن الحكمة والنبل والروحانية. ويكتمل اللون القوي والداكن من خلال التباين بين العقارب التي تبرز بلون الذهب الوردي وشعار رادو المتمعدن. وبالنسبة لإيفجينيا، فإن الطائر يرمز إلى الرقة والحكمة والنقاء إضافة إلى الحرية، واختارت وضعه على الجهة الخلفية للساعة بحيث يتم ارتداؤه بجوار الجلد.