تطبيق «هابي تينانت» يفوز بجائزة أفضل تقنية في مجال العقارات

المصدر: دبي- البيان

فاز تطبيق «هابي تينانت» بجائزة «أفضل تقنية في مجال العقارات» خلال فعاليات النسخة الثالثة من مسابقة «جوائز عقارات الخليج» التي أقيمت في دبي، وتنافس التطبيق في هذه الفئة مع عدد من أبرز الشركات في المنطقة. ويواصل التطبيق منذ إطلاقه العام الماضي إعادة تعريف مبادئ إدارة الممتلكات في الإمارات وبطرق أكثر ذكاءً. وتم تصميم التطبيق لدعم احتياجات وكلاء العقار، وتمكينهم من القيام بجميع الأمور والمعاملات المتعلقة بإدارة الممتلكات، سواء كانوا على رأس أعمالهم أو حتى خلال إجازاتهم وبكل سهولة.

وقال جو مفرج الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق هابي تينانت: «نؤمن بأن سعادة المستأجر تؤدي لسعادة المالك. لذلك قمنا بتصميم تطبيق قائم على نظام السحابة يقدم حلولاً متكاملة لوكلاء العقارات، وغني بالميزات المصممة خصيصاً من أجل تلبية جميع المتطلبات المتعلقة بإدارة الممتلكات».

وفاز التطبيق بجائزة «أفضل تقنية في المجال العقاري»، وهي واحدة من أصل 21 جائزة تنافس عليها المشاركون في النسخة الثالثة من مسابقة «جوائز عقارات الخليج».

وتأتي جوائز عقارات الخليج تماشياً مع رؤية دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من أجل أن تكون دبي الوجهة العقارية الرائدة على مستوى العالم في مجالات الابتكار والثقة والسعادة.