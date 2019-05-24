ماركات «سيكسث ستريت. كوم» يطرح منتجات مختارة في رمضان

المصدر: دبي- البيان

أعلن «سيكسث ستريت.كوم»، طرح تشكيلة من المنتجات المختارة لعملائه في الإمارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

ويوفر التسوق على المتجر الإلكتروني أكثر من 200 ماركة عالمية. وتتضمن مجموعة القطع المختارة لشهر رمضان 30 إطلالة مختلفة من بينها الإطلالات المحتشمة وتشكيلات حصرية صممت خصيصاً للشهر الكريم.

ويمكن كذلك اختيار أجمل الهدايا للأصدقاء والعائلات من ماركات مثل ريتوالز، جيس، انجلوت وغيرها. وهناك تشكيلة من العبايات والجلابيات الأنيقة. ووصلت حديثاً تشكيلة من ماركة أون ذا لوكس. ومن أبرز الماركات التي قدمت تشكيلات رمضان تشارلز آند كيث، ديون لندن وألدو. ويمكن الحصول على التشكيلة من الموقع أو من خلال التطبيق المتوفر لدى آي أو إس وأندرويد.

وتتضمن قائمة الماركات على المتجر الإلكتروني تومي هيلفيغر، ديون لندن، ألدو، سكيتشرز، نيو بالانس، كروكس، بيركنستوك، ليفايز، نايكي، ناتشيراليزر، ناين ويست، أديداس أوريجنال، ريتوالز، تشارلز أند كيث وغيرها.