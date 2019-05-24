مجموعة دهاماني للمجوهرات تحتفل بشهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

نظمت مجموعة دهاماني للمجوهرات حفل السحور السنوي، حيث جمعت عدداً كبيراً من المسؤولين والشخصيات البارزة وكبار العملاء في فندق برج العرب.

وقال أميت دهاماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يمثل شهر رمضان فرصة مميزة لتوجيه الشكر والثناء للأشخاص الذين نقدّرهم ونعرف قيمتهم. إنه وقت إتاحة الفرصة للتواصل مع أصدقائنا وعملائنا الذين يواصلون دعم علاماتنا التجارية في الإمارات وعبر العالم.

حضر أكثر من 250 شخصاً حفل السحور، حيث تم التركيز على جوهر العلامات التجارية الناجحة الثلاث لمجموعة دهاماني وهي: دهاماني 1969، بيت الحلي الحائز على العديد من الجوائز، ودوسول، علامة الحلي الفاخرة التي تستهدف جيل الألفية، ولافيير، العلامة التجارية الوحيدة المتخصصة في الأحجار الكريمة الزرقاء والحمراء والخضراء. ويقع مقر المجموعة في دبي وتعد رائدة في صناعة المجوهرات والماس بجميع أنحاء الشرق الأوسط.