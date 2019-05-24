الإمارات العربية المتحدة للصرافة تدعم أنشطة مركز كيرلا الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

أكدت الإمارات العربية المتحدة للصرافة دعمها لأنشطة مركز كيرلا الاجتماعي في إطار الاحتفال بعام التسامح. كان المركز نظم أخيراً الدورة الثالثة والعشرين للبطولة الرمضانية للكرة الطائرة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة للصرافة في ملعب داخلي لنادي تراث الإمارات - الوحدة بأبوظبي.

وشهد افتتاح فعاليات البطولة عزف السلامين الوطنيين للإمارات والهند إلى جانب عروض راقصة عربية وهندية.

حضور

وافتتح الفعاليات برامود مانغاد الرئيس التنفيذي لمجموعة فنابلور. وحضر الحفل بيران كوتي رئيس مركز كيرالا الاجتماعي وألقى أحمد الرميثي مدير نادي تراث الإمارات وسليم شيراكال مسؤول البطولة كلمتين بهذه المناسبة. وحضر المباراة ممثلو جمعيات ذات النفع العام في أبوظبي. وتتواصل فعاليات البطولة حتى 25 مايو والدخول مجاناً للجميع.

مشاركة

يشارك فى البطولة اللاعبون المحليون والدوليون من الإمارات والهند وباكستان ومصر ولبنان وكوبا وروسيا وصربيا. وتشهد المباريات حضور حشد كبير من الجماهير .