«دوبونت» تزوّد محطة صافي للمياه في عجمان بتقنية مبتكرة

المصدر: عجمان- البيان

أعلنت شركة «دوبونت لحلول المياه» تزويدها محطة صافي للمياه في عجمان بنظام لإنتاج المياه منخفضة الملوحة، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة مخاطر الشح المتزايد للمياه في المنطقة ودعم جودة المياه المتوفرة. وقال جورفان ديرسل، المدير العام لمحطة صافي لتحلية ومعالجة المياه:

«يتماشى هذا المشروع مع رؤية الإمارات 2021 في الحفاظ على مصادر المياه، وتحسين جودة الهواء، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة وإنشاء المشاريع التي تدعم النمو الأخضر». وتم اختيار محطة صافي لمعالجة المياه «أفضل مشروع هذا العام» ضمن فئة المياه من قبل مجلة «ميد»، وذلك لتركيبها نظاماً متكاملاً لتنقية المياه بتقنية الأغشية.

وأضاف ديرسل: «نحن سعداء بتكريم «ميد» الذي يعكس قيمة وجودة هذا المشروع بدءاً من مرحلة التصميم مروراً بالأعمال الهندسية ووصولاً إلى مرحلة البناء، وكذلك تعاوننا التقني مع شركة «دوبونت» لتطوير قدراتنا في المحطة، وتحسين نوعية الحياة في عجمان».

محطة موسعة

وتم تصميم محطة صافي، التي تم إنشاؤها في العام 2010 وتوسعتها باستخدام تقنيات «شركة دوبونت» في العام 2016، من أجل تحلية مياه الخور بغية تخفيف الضغط على مصادر المياه العذبة في المنطقة. وتعمل المحطة الموسعة بنظام من مرحلتين، الأولى تستخدم تقنية مبتكرة لمعالجة المياه، فيما يتم كمرحلة ثانية استخدام تقنية التناضح العكسي، وهي عبارة عن أغشية تحقق أعلى مستويات تنقية للمياه من الأملاح عند درجات ضغط تشغیلي منخفضة.

معالجة

وتظهر البيانات المعالجة من خلال برنامج WAVE المبتكر والخاص بشركة «دوبونت»، كيف تقلل مرحلة المعالجة الأولية للمياه في هذا النظام من تلوث الأغشية، الأمر الذي يخفض بدوره من الضغط اللازم لتغذية النظام والحاجة إلى عمليات تنظيف متكررة للغشاء. وستسهم هذه الإجراءات في تقليل البصمة البيئية للمنظومة وتحسين أوجه الكفاءة والتحكم باستثمارات رأس المال وتكاليف التشغيل.

وقال إتش. بي. ناندا، نائب الرئيس العالمي ومدير عام قسم المياه في «شركة دوبونت»: انخفض منسوب المياه الجوفية في دولة الإمارات بنحو المتر سنوياً خلال الثلاثين عاماً الماضية، وهو معدل قد يستنزف مصادر الدولة من المياه العذبة في غضون خمسين عاماً. وبالتالي، فإنه من الأهمية بمكان لهذه المنطقة أن تتخذ خطوات تضمن الإدارة المستدامة للمياه على المدى البعيد.