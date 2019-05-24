8 مليارات دولار إيرادات «سوني» التشغيلية 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سوني، تسجيل إيرادات تشغيل لافتة بلغت 8.06 مليارات دولار (894.2 تريليون ين) في السنة المالية 2018 المنتهية في 31 مارس 2019، بنمو سنوي قدره 22 % مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وبلغت قيمة إيرادات المبيعات والتشغيل الموحدة للشركة 78.14 مليار دولار (8.65 تريليونات ين ياباني) مقارنةً بمبلغ 77.04 مليار دولار للعام السابق (8.54 تريليونات ين ياباني). وللمرة الأولى في تاريخ الشركة، تجاوزت الأرباح قبل الضرائب التريليون ين لتبلغ بذلك 9.12 مليارات دولار (1.11 تريليون ين). ويتجلى النمو المطرد في أعمال سوني من خلال تركيز منتجاتها على الكفاءة، إضافة إلى الأداء السريع في القطاعات الرئيسية بما في ذلك خدمات الألعاب والشبكات ونظام الترفيه المنزلي والصوت ومنتجات وحلول التصوير.

وحقق قطاع الترفيه المنزلي والصوت زيادة بنسبة 3.8 % على أساس سنوي ليرتفع من 773.6 مليون دولار (85.8 مليار ين) إلى 808.8 ملايين دولار (89.7 مليار ين) في إيرادات التشغيل نتيجة للتحول إلى نماذج ذات قيمة مضافة عالية من تلفزيونات برافيا 4K OLED. وشهد قطاع منتجات وحلول التصوير زيادة مطردة على صعيدي المبيعات وإيرادات التشغيل.