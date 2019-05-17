«أدنوك للتوزيع» تستضيف مستثمريها وشركاءها في أمسية رمضانية

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت شركة أدنوك للتوزيع، أمسية سحور رمضانية في فندق «ريتز كارلتون أبوظبي» لمستثمريها وشركائها التجاريين بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك.

وجاءت الأمسية في إطار برنامج التواصل مع المستثمرين الذي اشتمل أيضاً على استضافة فعاليات مؤتمر أيام أسواق المال في مدينتي لندن ونيويورك. ويهدف برنامج التواصل مع المستثمرين إلى التفاعل مع المساهمين والمستثمرين والشركاء المحليين والدوليين وتوضيح أهم التطورات منذ الطرح العام الأولي لأسهم الشركة في ديسمبر 2017، إضافة إلى عرض خطط الشركة المستقبلية.

وقال المهندس سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: سعداء للغاية بانضمام مستثمرينا وشركائنا التجاريين إلينا في هذه الأمسية المميزة بمناسبة حلول شهر رمضان. وأتاح لنا اللقاء فرصة للتعبير عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع الشركاء الذين لعبوا دوراً محورياً في تعزيز مسيرة نجاحنا كشركة مُدرجة من خلال دعمهم لرؤيتنا وإيماننا الراسخ بآفاق النمو الواعدة التي تنتظر شركة أدنوك للتوزيع خلال المرحلة المقبلة.