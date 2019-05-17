دو «أفضل مزوّد لخدمات أمن المعلومات المدارة»

المصدر: دبي - البيان

حصدت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جائزة «أفضل مزود لخدمات أمن المعلومات المدارة» في الشرق الأوسط في حفل جوائز مؤتمر «شركاء فورتينيت 2019».

وحصلت دو على هذه الجائزة لجهودها الرائدة في مجال تعزيز حماية أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أندي وارد، النائب الأول للرئيس لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: «نحن في دو فخورون بالمساهمة في تعزيز حماية أمن معلومات عدد كبير من الشركات والجهات الحكومية والخاصة في الإمارات. ونحن ملتزمون بمواصلة الابتكار في هذا المجال لضمان حصول عملائنا من المؤسسات على أفضل التقنيات والحلول والخبرات الممكنة لتعزيز كفاءة وأمن عملياتهم في المستقبل». وتسلمت شركة دو الجائزة على هامش فعاليات مؤتمر «شركاء فورتينيت» الشركة العالمية لحلول أمن المعلومات عالية الجودة، والذي أقيم بفندق ياس في أبوظبي أخيراً، حيث كرمت الشركة الشركاء والموزعين في دول مجلس التعاون الخليجي.