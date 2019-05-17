«بياجيه» تحتفي بإشراقة المرأة في الشرق الأوسط وتفوقها

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دار بياجيه، التركيز خلال شهر رمضان المبارك على «الجانب المشرق منكِ»، للاحتفاء بالمرأة الشرقية، ممثلة بالفنانة بلقيس.

وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، تعلن شركة بياجيه عن تعاونها مع إحدى الشخصيات الشهيرة في المنطقة في حملة رمضانية. ويتكون سياق هذه الحملة من ثلاث وقائع، تحتفي كل منها بالعديد من قيم بياجيه، المتمثلة بالجرأة، والتفوق الذاتي، والفرح المشترك، الجاذبية، والحرية، والتي تجسدها تماماً بطلة الحملة.

تعكس روح بلقيس المرحة، خلال أوقاتها المشتركة مع صديقاتها في المجلس، القيم التي تتمتع بها بياجيه، حيث تظهر فخامة المجلس وألوانه، تناغماً مع خواتم بلقيس وأساورها من مجموعة «بوسيشن» في أناملها ويديها. ونظراً لكونها مرأة ناجحة وبارعة في حياتها الشخصية والمهنية، فإنها تنقل رسالة عن ثراء وتنوع الجرأة المميّزة لبياجيه. وما تقدمه الدار من مجوهرات يتناسب مع حياتها، الغنية بالموهبة والتميز والتعبير الرائع.

وشهر رمضان هو مناسبة للتجمع العائلي والأصدقاء والاحتفال بالمشاركة. ولطالما شكلّت الشمس مصدر إلهام للدار على مدار سنوات عديدة، وتعد مجموعة «بياجيه سانلايت»، مجوهرات مثالية للاحتفال بألوان السماء المتغيرة باستمرار. وبفضل هذه المجموعة، تجلب إبداعات بياجيه الشمس وأشعتها إلى سماء الليل لتنيرها.