«بوابة الشرق مول» يحيي تقاليد رمضان

المصدر: أبوظبي- البيان

يقدم بوابة الشرق مول وجهة التسوق والترفيه العائلي في أبوظبي، تجربة من الزمن الجميل لزواره خلال شهر رمضان الكريم.

وتتنوع الفعاليات بمنطقة ألعاب الصغار، ومنطقة الحنة التقليدية وتشمل فن الخط العربي، والقهوة العربية والتمور، الألعاب التقليدية وعرض البرامج والمسلسلات الرمضانية القديمة على تلفاز قديم، ومسرح العرائس، وجلسات الحكواتي.

ومن الفعاليات الأخرى «دكاكين» التي تمثل الأسواق التقليدية بالمنطقة، والأقمشة الفاخرة المصنعة يدوياً، ومحلات المجوهرات التقليدية.

وسيقدم المول عروضاً فنية من ثقافات متنوعة تحاكي النسيج الثقافي المتنوع للإمارات، حيث يتم تقديم 3 عروض يومياً بين 9:00 مساءً ومنتصف الليل خلال عطلة العيد.

ويحظى المتسوقون بفرصة لدخول السحب على مرسيدس بنز GLC، عند تسوقهم بـ 200 درهم في أي من محلات المول، أو بقيمة 400 درهم من كارفور. وبإمكان الزوار مضاعفة فرصهم بالفوز، عند التسوق من محلات الطابق الأول. وسيتم السحب على السيارة في 7 يونيو.