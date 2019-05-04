إطلاق عالم بلانيت أوميغا في شانغهاي للتعريف بساعاتها ومساهماتها

المصدر: دبي- البيان

تم مؤخراً الاحتفال بإطلاق عالم بلانيت أوميغا الجديد في شانغهاي بحضور الممثل الإنجليزي الشهير إيدي ريدماين الذي انضم إلى ضيوف الحفل.

يقع بلانيت أوميغا حول الكرة المركزية الكبرى في محطة الطاقة للفن في شانغهاي ويتيح التعرّف على إحدى أهم ماركات الساعات الأسطورية في العالم. يعرض العديد من الساعات التراثية والحديثة كما يسلط الضوء على زوايا مختلفة من تاريخ أوميغا وشغفها وشراكاتها ما جعلها تتميّز.

وقال راينالد آيشليمان، الرئيس والرئيس التنفيذي لأوميغا: أوميغا مصدر إلهام يبرز من خلال المعرض الذي يغطي مجالات جمة أثرت فيها أوميغا من استكشاف الفضاء إلى الألعاب الأولمبية».

وبدأ إرث أوميغا في 1848. وتتوفرللزوار فرصة الاطلاع على مساهمات أوميغا في 7 مجالات متميزة هي الألعاب الأولمبية والرياضة، الفضاء، الفخامة، الدقة، المحيط، جايمز بوند، التراث. ويتيح المعرض فرصة للتعرّف على تقدّم أوميغا مع الوقت وعبر الزمن. يفتح معرض بلانيت أوميغا أبوابه في شانغهاي من 27 أبريل حتى 12 مايو وينتقل بعدها لإتمام جولة في الصين خلال عام 2019 قبل أن يبدأ جولته العالمية في السنوات المقبلة.