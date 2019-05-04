سوق دبي الحرة تفوز بجائزة «بزنس ترافلر الشرق الأوسط»

المصدر: دبي- البيان

فازت سوق دبي الحرة بجائرة «أفضل مطار للتسوق في سوقه الحرة في الشرق الأوسط» للسنة الثامنة عشرة على التوالي، خلال حفل توزيع «جوائز بزنس ترافلر ميدل إيست»، الذي أقيم أخيراً في فندق غراند بلازا موفنبيك ميديا سيتي بدبي.

وحلت سوق دبي الحرة، التي سجلت مبيعاتها السنوية العام الماضي 2.01 مليار دولار، في المركز الأول وفق تصويت القراء الذي أجرته المجلة في فئة «أفضل مطار بسوقه الحرة في الشرق الأوسط» رغم المنافسة القوية.

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: الفوز بهذه الجائزة للسنة الـ 18 على التوالي، يعكس العمل الجاد لجميع موظفينا، وأتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، على دعمه المستمر لمؤسستنا. حضر مراسم تسلم الجائزة عدد من مسؤولي السوق، وفي مقدمتهم كولم ماكلوخلين وعقيلته بريدا، وصلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي- الخدمات المؤسسية، ومايكل شميد، نائب أول الرئيس- دعم التجزئة.