«أمريكان إيجل» تطلق حملتها الأولى لصيف 2019 مع أزياء لشهر رمضان

المصدر: دبي- البيان

تواصل أمريكان إيجل احتفاءها بمفهوم الحرية والتميُّز من خلال منصة العلامة التجارية #AExME، بإطلاق حملتها الصيفية لأول مرة في شهر رمضان من هذا العام.

وتأتي الحملة لتُسلِّط الضوء على مدى التزام أمريكان إيجل بمبدأ التعبير عن الذات من خلال منح الزبائن حرية الإبداع، حيث أتاحت للممثلين بالحملة، والذين تمكنت العلامة التجارية من الوصول إليهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حرية اختيار أزيائهم بأنفسهم من قطع المجموعة الصيفية. كما ظهرت جميع الإطلالات كما نسقوها دون تدخل من العلامة؛ لمواصلة إظهار مدى التزام الحملة بالاحتفاء بأفرادٍ من الواقع على طبيعتهم بكل شغفٍ لتحقيق الغاية التي ترمي إليها.

تشمل القطع الرئيسية في المجموعة شورت Mom وشورت البرمودا وشورت الدنيم ضمن الأزياء النسائية، إضافة إلى الأطقم ذات النقشات الاستوائية وقمصان هاواي المزررة والقطع العلوية بقصة أسطوانية الشكل. أما فيما يتعلق بالأزياء الرجالية.

فتتضمن المجموعة سترات بقلنسوة ذات ألوان فسفورية وقمصاناً باهتة اللون وقطع شورت All-Day Shorts، وهو تصميم مريح مناسب لأجواء الشاطئ وإطلالة الشارع الرائعة. وتطلق أمريكان إيجل هذا الموسم مجموعة من القطع الأساسية الملائمة لشهر رمضان.