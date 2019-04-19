القرية العالمية تختار «بوبليسيس جروب» شريكاً استراتيجياً للاتصال العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن اختيارها بوبليسيس جروب، كشريك اتصال متكامل لها على أثر مجموعة من الجولات التي تنافست فيها شركات مختلفة خلال الأشهر الماضية على المناقصة التي طرحتها الوجهة.

ويقع على عاتق المجموعة، الرائدة في مجال التسويق والاتصال على مستوى المنطقة، خدمات التخطيط الاستراتيجي والخدمات الإبداعية والاتصال والعلاقات العامة وإدارة منصات التواصل الاجتماعي وتأمين الوسائط الإعلانية للقرية العالمية.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، تعليقاً على التعاون الجديد: «نحرص من خلال مختلف شراكاتنا الإستراتيجية على تعزيز مكانتنا كأحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم. ويأتي تعاوننا مع بوبليسيس جروب بالتماشي مع توجهاتنا العالمية التي تحتاج لاستراتيجية مبتكرة في مجال التواصل والتسويق العالمي ونسعى من خلالها إلى الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها المجموعة في دعم خططنا ورؤيتنا المستقبلية.

نحن على ثقة بالقدرات والإمكانيات التي توفرها هذه الشراكة مع مجموعة بوبليسيس والتي ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في استراتيجية التسويق والإعلانات والاتصال للقرية العالمية سواءً من خلال دعم المنصّات الحالية أو تطوير منصّات جديدة تصبّ في مصلحة رؤيتنا».

وقال رجا طراد، رئيس مجلس إدارة شركة بوبليسيس جروب: «لقد كان لمنهجية بوبليسيس جروب - قوة المجموعة - دور فعال في تقديم حلول شاملة ومتكاملة لعدد من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، ونحن على ثقة في أن هذا النهج سيكون مثالياً لمتطلبات القرية العالمية في مجال الاتصال.

منهجية

قامت المجموعة بتمثيل القرية العالمية في إطار منهجية شركة بوبليسيس جروب - قوة المجموعة - وهو نهج قائم على التعاون بين الوكالات الرائدة، وستوفر الشراكة الحديثة، النطاق والموارد والفطنة التجارية لتمكين القرية العالمية من تحقيق إمكاناتها الكاملة.