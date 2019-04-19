«الرؤية الذكية» تعرض أحدث ابتكارات الدفع الإلكتروني

المصدر: دبي- البيان

عرضت شركة الرؤية الذكية أحدث الابتكارات في مجال الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا الاقتصاد الرقمي خلال مشاركتها في معرض سيلميس الشرق الأوسط الذي عقد في دبي مؤخراً .

حيث أكد يوسف هواش، المدير التنفيذي لشركة الرؤية الذكية أن الشركة تسعى إلى توسيع نطاق العمل بالشرق الأوسط، بعد النجاحات التي حققتها في دولة الإمارات، مضيفاً أن الاتجاه إلى السوق الأفريقية خطوة مهمة، باعتبارها سوقاً خصبة ومتعطشة لتلك النجاحات.

وتابع: نحن نطرح خطة كبيرة لإدراج الذكاء الاصطناعي في جميع منتجاتنا، وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق، في ظل تميز الشركة بإنتاجها للنظم الذكية التي تقوم بدورها في إدارة المرافق الحيوية والمؤسسات الحكومية الذكية، منذ عام 1988.