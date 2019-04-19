«برايم» تحقق نسبة شفاء تام لمرض «الملاريا» في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مستشفى برايم»، عن إنجاز جديد في مجال الرعاية الصحية تكلل بتحقيق نسبة شفاء تصل إلى 100% لحالات الملاريا التي تم علاجها بالتعاون مع الجهات المعنية في إمارة دبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي.

ووفقاً للمسؤولين في المستشفى، قام كادر طبي وتمريضي تحت إشراف الدكتور عادل السيسي، استشاري أمراض العناية المركزة والمدير الطبي في مستشفى برايم بالتعامل بدقة وحرص مع إصابات الملاريا، حيث تلتزم المستشفى بتقديم أفضل وسائل الرعاية الصحية، وتوفير خدمات طبية وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي إطار الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق الطبي في تحقيق نسبة نجاح كبيرة في علاج حالات الملاريا، تمّ تقييم المرضى بعد خروجهم من المستشفى، حيث أثبتت التحاليل بأنهم حققوا تحسناً ملحوظاً بعد العلاج من دون أي مضاعفات، وجاء هذا الإنجاز النوعي انطلاقاً من الحرص الدائم لحكومة دبي على جعل مدينة دبي واحدة من أهم المدن الصحية والخالية من الأمراض الوبائية والمعدية في العالم.