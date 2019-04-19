«رافلز دبي» يقدم دروساً خاصة في فن الطهي العربي

المصدر: دبي- البيان

يستعد فندق رافلز دبي لاستقبال شهر رمضان الفضيل بتقديم دروس خاصة في فن الطهي العربي، حيث يستمتع الجميع بتجارب إفطار وسحور أصيلة، وجلسات علاجية في المنتجع الصحي تساعد على تنقية الروح طوال هذا الشهر المبارك.

حيث يقدم الطاهي التنفيذي الجديد في فندق رافلز دبي، حسن عبدالله، سلسلة من الدروس الخاصة لتعليم فن الطهي العربي استعداداً لاستقبال شهر رمضان وتقديم ما لذ وطاب من الأطباق الشهية.

حيث يقدم عشاق الطعام مهاراتهم في طهي العديد من الأطباق الأصيلة ومعهم خبراء الطهي الذين يعلمون كيفية طهي الأطباق التقليدية الشهية المحلية والشرق أوسطية من البداية. كما يقدم الفندق لضيوفه فرصة تناول الإفطار بصحبة العائلة والأصدقاء في مطعم آزرو.