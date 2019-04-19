«دوسِت برنسيس دبي مارينا» يفتح أبوابه نهاية أبريل

المصدر: دبي- البيان

وقّعت مجموعة دوسِت إنترناشيونال، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال تطوير الفنادق والمنتجعات في تايلاند، اتفاقية لحقوق الامتياز مع شركة المسار القابضة لإدارة الفنادق بهدف ترقية دوسِت ريزيدنس دبي مارينا إلى دوسِت برنسيس ريزيدنسيز دبي مارينا ويفتح أبوابه نهاية أبريل الجاري.

يقع هذا الفندق الذي يضمّ 146 غرفةً في المارينا التي تُعدّ وجهة سياحية معروفة ومنطقة سكنية من الطراز الأول، بالقرب من منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام التي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة في دبي، ويخضع حالياً لأعمال تجديد ليضمّ شققاً مفروشةً ومنازل لقضاء العطلات ووحدات سكنية متوفّرة كلها بغرفة نوم واحدة أو غرفتَين أو ثلاث غرف.

اتفاقية

قال ليم بون كوي، رئيس العمليات في مجموعة دوسِت إنترناشيونال: «يسرّنا توقيع اتفاقية الامتياز هذه مع شركة المسار القابضة لإدارة الفنادق في إطار تدشين دوسِت برنسيس ريزيدنسيز دبي مارينا. تتميز العلامة التجارية دوسِت برنسيس بمستوى الراحة والتجهيزات العملية.

بالإضافة إلى موقع دوسِت برنسيس ريزيدنسيز دبي مارينا المميز، مما يجعله خياراً رائعاً للأشخاص الذين يبحثون عن مكان إقامة لفترة قصيرة أو طويلة في المدينة، لاسيما مع اقتراب معرض إكسبو دبي الدولي 2020».

وقال الدكتور عبدالله النعيمي، رئيس شركة المسار القابضة لإدارة الفنادق عن هذه الاتفاقية: «عبر توقيع اتفاقية الامتياز هذه، سنتمكّن من تعزيز مكانة هذا الفندق بتقديم مستوى مميز من الخدمات الفندقية للسكّان والضيوف مستوحى من حفاوة الضيافة التايلاندية التي تميّز علامة دوسِت التجارية عن غيرها».

ضيافة

وتشتهر دوسِت إنترناشيونال التي تتخذ من بانكوك مقراً لها، بكونها علامة تجارية تتميّز بحفاوة الضيافة المستمدّة من القيم التايلاندية الأصيلة، وقد أبصر أول فندق لها النور في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 15 عاماً في دبي. تتولى الشركة حالياً تشغيل خمسة فنادق مُوزَّعة في المنطقة، بما فيها ثلاثة في دول مجلس التعاون الخليجي وهي دوسِت تاني دبي، دوسِت تاني أبوظبي ودوسِت D2 كنز دبي. كما تعتزم دوسِت وضع علامتها على 9 فنادق في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية العام.

وسيشكّل الفندق ثالث فندق ينضوي تحت رايتها في دبي، بعد أن سبقه دوسِت تاني دبي وفندق دوسِت D2 كنز دبي. ومن المُتوقَّع تدشين فندق دوسِت برنسيس ريجاس، وهو الفندق الرابع للعلامة في العام 2020.