«طيران الإمارات» تقدّم لركابها أطباقاً موسمية خاصة

المصدر: دبي - البيان

تقدّم «طيران الإمارات» وجبات تقليدية خاصة لركابها على الأرض وفي الأجواء بمناسبة عيد الفصح، وذلك قبل الرحلات وخلالها في جميع الدرجات.

ويستمتع العملاء بكعك عيد الفصح المصنوع يدوياً باستخدام وصفة طيران الإمارات اللذيذة مع العجين المتبل وقشر البرتقال والزبيب، كما يتذوق الأطفال الحلويات على شكل أرنب العيد. ويتوافر لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال تشكيلة من الحلويات المستوحاة من العيد.

وتقدم صالات طيران الإمارات السبع في مطار دبي الدولي ومعظم صالات الناقلة في جميع أنحاء العالم أطباقاً خاصة بعيد الفصح يومي 21 و22 أبريل الجاري. وسوف يستمتع المسافرون بتذوق الكعك التقليدي وكعكة الجزر وحلويات البانوفي.