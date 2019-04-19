«حول الإمارات» تفتتح متجرها الـ 12 في الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

افتتحت «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، فرعها الجديد في «مول المركز التجاري العالمي» بأبوظبي، والذي تم إطلاقه رسمياً في 15 أبريل الجاري ليكون المتجر الثاني عشر في الإمارات، باستثمار قدره 4 ملايين درهم، والذي يمتد على مساحة 29.000 قدماً مربعة، ليكون الحل الوحيد للتألق في عالم المفروشات المنزلية وجميع مستلزمات المنزل.

ويوفر موقع صالة عرض «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» في «مول المركز التجاري العالمي» بأبوظبي، فوائد عديدة للمتسوقين. حيث يتيح هذا المكان المميز الذي يتواجد ضمن منطقة ذات كثافة سكنية وتجارية إمكانية زيارة صالة العرض الجديدة بشكل سهل وسلس لجميع الزوار مع وجود أماكن متعددة لخدمة صف السيارات.

إضافة للخيارات المتعددة من وجهات التسوق والترفيه ضمن هذا المركز التجاري الفاخر. وقد تم إعداد صالة العرض الجديدة انطلاقاً من شعار «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» في تقديم أفضل قيمة مقابل التكلفة، وتضم الصالة تصاميم منتقاة وقطعاً مميزة ذات استخدامات متنوعة تناسب أذواق واحتياجات جميع عملاء العلامة التجارية.

وقال محمدي كاتاوالا، نائب المدير العام والمدير المالي في «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، بمناسبة الافتتاح الجديد:

«إننا ومن خلال رؤيتنا لنكون بقرب عملائنا بأكبر شكل ممكن عبر مجموعة صالاتنا المنتشرة في العديد من الأماكن الحيوية نتطلع للوصول إلى المزيد من العملاء في مدينة أبوظبي من خلال افتتاح أربع صالات جديدة خلال الستة أشهر القادمة. كما سيتم افتتاح صالة جديدة في منطقة المصفح بأبوظبي هذا العام، بالإضافة إلى صالتين جديدتين في كل من دبي وصلالة بسلطنة عمان.