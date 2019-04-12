«كورينثيا» تطلق أكبر فنادقها في الشرق الأوسط بدبي

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

أعلنت مجموعة «كورينثيا» الفندقية العالمية، إطلاق فندق «كورينثيا ميدان بيتش دبي»، بالشراكة مع «مجموعة ميدان»، ليكون أول وجهات العلامة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المُقرر أن يفتتح الفندق المؤلف من 55 طابقاً، والذي يضم 360 غرفة وجناحاً، أبوابه أمام الزوار عام 2020، بموازاة إكسبو دبي 2020. والفندق هو الأكبر للمجموعة في الشرق الأوسط.

ويحتل «كورينثيا ميدان بيتش دبي»، موقعاً مميزاً على شاطئ «جميرا بيتش ريزيدنس»، ويمثل أولى خطوات التوسع الطموحة التي تنتهجها العلامة في المنطقة.

وقال ماثيو ديكسون، المدير الإداري لمجموعة فنادق كورينثيا في منطقة الشرق الأوسط، في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، خلال جولة تقديمية للفندق الجديد: بالنسبة للعلامة كورينثيا، يمثل افتتاحنا للفندق في دبي، وشراكتنا مع مجموعة ميدان، فرصة رائعة لإقامة منشأة فندقية متميزة، تعكس جانباً من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمدينة دبي. ونؤمن أن هذا الفندق ليس بمجرد مشروع آخر، بل هو مشروعنا الأكثر أهمية.

وأضاف: «تسهم الجهود والرؤية الإبداعية والموارد عالية الجودة التي كرستها «ميدان» لإنجاز هذا المشروع، في ضمان تقديم «كورينثيا ميدان بيتش»، إضافة جديدة نابضة بالحيوية، تثري قطاع الضيافة في دبي. ويعكس فندقنا الجديد، الإرث العريق والثقافة الأصيلة والخدمات المميزة، التي تشتهر بها علامتنا في جميع أنحاء العالم.

وكلنا ثقة بأن وجهتنا الجديدة في دبي، ستسهم بالارتقاء في معايير قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وترسيخ حضورنا العالمي». وتضم محفظة كورينثيا مجموعة واسعة من الفنادق المتميزة، أبرزها فندق كورينثيا لندن، إلى جانب فنادق كورينثيا في بودابست ومالطا وسانت بطرسبرغ وبراغ ولشبونة والخرطوم وطرابلس، والتي حازت على مجموعة واسعة من الجوائز.