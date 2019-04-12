إبداعات جديدة من مجوهرات «بوسيشن» في «بياجيه»

المصدر: دبي- البيان

بعد حوالي 30 عاماً من إطلاق مجوهرات «بوسيشن» للمرة الأولى، كشفت دار بياجيه عن إبداعات جديدة لهذه المجموعة، التي تحافظ بمجوهراتها المرحة، الملوّنة، بقدرة فائقة على جذب محبي المجوهرات المعاصرة.

وقامت دار بياجيه التي تشتهر بخبرتها الطويلة في مجال الأحجار الصلبة - حصرياً لهذا العام ــ بإضافة العقيق الأبيض إلى مجموعة «بوسيشن». يرتبط اللون الأبيض ببدايات جديدة، وبالضوء والتألق، وهو لون إيجابي بطبيعته، حاملاً دعوته لحواسنا للعيش على الجانب المشمس من الحياة.

وتتضمن المجموعة إسورة الذهب الوردي المتوسط، مع العقيق الأبيض، وقلادة من الذهب الوردي مع العقيق الأبيض، وخاتم من الذهب الوردي مع العقيق الأبيض، إلى جانب الأقراط الدائرية ذات التصميم المبدع، وهناك الأساور الكبيرة.

وفي تعزيز إضافي لأبدية الذهب والماس، تقدم بياجيه قلادة جديدة من الذهب الوردي، مع نصف الكرة مغطى بالألماس، كندف الثلج. وتُضاف إلى المجموعة ثلاثة خواتم «بوسيشن» جديدة، مصمّمة على شكل الإسورة الأيقونية. وأخيراً، تمثل مجموعة ساعات «بوسيشن» مهرجاناً من الألوان، سواء في ما يتعلق بالأحزمة القابلة للتبديل ذاتياً، أو بألوان الميناء ــ حيث تمت هذا العام إضافة تدرج الألوان الغنية والحيوية للوردي الداكن. وهذه الساعات المتوفرة بعلبة بحجم 29 مم و34 مم، تتحلى بإطار من الذهب الوردي متحرك بحرية. كما أنه توجد إصدارات مبهرة مرصّعة بالأحجار الكريمة مع ميناء وإطار مرصّعين بالكامل، مع أحزمة وردية داكنة قابلة للتبديل. وتُستكمل المجموعة بنموذج مرصّع بالكامل من الذهب الأبيض.