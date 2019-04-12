«اللولو» تفتتح أحدث متاجرها في «ووترفرونت ماركت»

المصدر: دبي- البيان

افتتحت مجموعة اللولو هايبرماركت أحدث متاجرها في «ووترفرونت ماركت» في ديرة بدبي. وقام عصام كلداري، المدير التنفيذي لشركة إثراء دبي، بافتتاح أحدث متجر لمجموعة لولو هايبرماركت رسمياً، والذي يُمثّل الفرع رقم 165 أيضاً على مستوى العالم، وذلك بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة اللولو العالمية وحشد من كبار المسؤولين.

ويقع السوق عند تقاطع طريق الخليج وشارع أبو هيل على كورنيش ديرة. ويمتدّ اللولو هايبرماركت على مساحة تبلغ 55000 قدم مربعة من مساحات البيع بالتجزئة في ووترفرونت ماركت.

ويُوفّر السوبر ماركت الجديد لعملائه فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المنزلية الأساسية في ووترفرونت ماركت، والتي تُشكّل إضافة مُميّزة لكافة المُستهلكين، جنباً إلى جنب مع العديد من عروض الأطعمة الطازجة. ويحتوي السوق على أقسام مخصصة للبقالة ومنتجات الألبان والأسماك والمأكولات البحرية والفواكه والخضراوات واللحوم والدواجن والسلع الجافة.

ويُعتبر ووترفرونت ماركت أكبر منشأة للأطعمة الطازجة في المنطقة، وتتكون من أقسام مخصصة للأسماك والمأكولات البحرية، الفواكه والخضراوات، اللحوم والدواجن، التوابل والسلع الجافة، بالإضافة إلى مجموعة من المأكولات والمشروبات وعروض البيع بالتجزئة.

وقال يوسف موسليام: «تقوم مجموعة اللولو هايبرماركت بالاستثمار الاستراتيجي في المواقع الرئيسية على مستوى العالم، حيث يمكنها تقديم أفضل الخدمات لأسواقها المتنوعة. وتخدم شراكتنا مع ووترفرونت ماركت عملاءنا في قلب منطقة ديرة، حيث أنشأنا أحد أهم مراكز التسوق لدينا. ويتميز الهايبر ماركت الجديد بتصميم جديد ومساحة محسّنة، مما سيعزز تجربة التسوق».

وقال عصام كلداري: «نرحب بمتجر لولو هايبرماركت كإضافة جديدة لمجموعة واسعة من العروض المتاحة في ووترفرونت ماركت. ومع وجود مركز اللولو، فإن ووترفرونت ماركت يفي بالتزاماته تجاه مجتمع ديرة ليصبح وجهة شاملة ومتطورة للتسوق، بما يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في توفير الجودة والقيمة للمجتمع الذي نخدمه».