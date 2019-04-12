«الغرير للعقارات» تنجز 80 % من 3 مبانٍ جديدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الغرير للعقارات، ذراع التطوير العقارية في شركة الغرير للاستثمار، اكتمال إنشاء 80٪ من 3 مبانٍ سكنية جديدة في منطقة ديرة، كجزء من مشروعاتها السكنية البالغة قيمتها 5 مليارات درهم، التي تشمل 46 مبنى متعدد الاستخدامات في البرشاء وديرة وبر دبي والورقاء والقصيص. وسيتم تسليم المباني الثلاثة وهي المطينة 226، والمطينة 658 والمرقبات 131 بحلول مايو وفقاً للجداول الخاصة بكل منها، مع تقدم ملحوظ في أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية. وستضم المباني الجديدة 462 وحدة سكنية.

وقال سلطان الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للعقارات: «نحرص في الغرير للعقارات على العمل عن كثب مع مقاولينا لتقديم هذه المشاريع في الوقت المحدد، تلبيةً للطلب المستمر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي».