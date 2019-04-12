إعلان الفائزين بجوائز «ميرجرماركت» للاندماجات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ميرجرماركت، المتخصصة في مجال توفير بيانات ومعلومات صفقات الاندماج والاستحواذ، أسماء الفائزين بالدورة الرابعة من جوائزها السنوية المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعد بمثابة تكريم لأفضل شركات المحاماة والبنوك الاستثمارية ومستشاري تمويل الشركات. وتقدم الجوائز لشركات الاستشارات ونشاطات الدمج والاستحواذ وزيادة رأس المال عبر مجموعة من القطاعات.

وحازت شركة موليس آند كو جائزة أفضل مستشار مالي لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى جائزة أفضل مستشار مالي في قطاع الطاقة والتعدين والمرافق. وتسلط الجائزة الضوء على جهود الشركة فيما يتعلق بالصفقات التحويلية في قطاع النفط، والتي تقدم خدماتها الاستشارية لشركة أدنوك.

وحصلت شركة شيرمان آند ستيرلينغ على جائزة أفضل مستشار قانوني إقليمي لعمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل مكتب محاماة في مجال الطاقة والتعدين والمرافق.

وبالنسبة لقطاع الدخل الثابت، فقد حصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة أفضل مقدم للقروض المصرفية والسندات في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام. وتعد الجائزة بمثابة اعتراف بتغطية أسواق رأس المال بالديون للعملاء السياديين والشركات.