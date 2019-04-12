«ويسترن للمفروشات» تقدم أفكاراً لتصميم غرف المعيشة الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

تقدم «ويسترن للمفروشات» لعملائها أفكاراً مبتكرة لتصميم غرف المعيشة الصغيرة. وتؤكد شركة «ويسترن للمفروشات»، الموزع البارز للمفروشات والأكسسوارات المنزلية مثل ناتوزي وريفليكس وفلو وجروبو توماسيلا وجاما وكاليجاري ودرينر وبونالدو، أن الجماليات تؤدي دوراً كبيراً في توفير الأجواء الترحيبية الدافئة بصرف النظر عن مساحة الغرفة.

وأوضحت غاياتري دونجري، المدير العام الأول في شركة ويسترن للمفروشات، بعض القواعد الأساسية التي تتضمن اختيار المفروشات ذات القاعدة المفتوحة، حيث تمنح المفروشات ذات الخطوط الواضحة والأرجل المكشوفة مظهراً وإحساساً بخفة الوزن، مما يجعل المساحة الداخلية تبدو أكبر. كما تمنح الأرجل المرتفعة إحساساً بالبساطة.

ومن المهم المحافظة على الإضاءة، حيث يمكن للإضاءة الملونة أن تظهر المساحات بمظهرٍ أكبر مما هي عليه. كما أنه من المهم اختيار المفروشات ذات الاستخدام المزدوج، إذ تستطيع المفروشات ذات الاستخدام المزدوج زيادة المساحة التخزينية، وبالتالي الحد من الفوضى، فعادةً ما تعجز المساحات الصغيرة عن استيعاب الكثير من الأغراض. ومن هنا تأتي الحاجة إلى شراء قطع أثاث ذات مساحة تخزينية مثل الطاولات ذات الأدراج أو الرفوف والمنضدة ذات الحجرات التخزينية المخبأة.

ويجب التركيز في اختيار الزجاج والمرايا وورق الجدران، حيث تبدو المفروشات الشفافة كما لو كانت خفيّة. كما بإمكانك استحداث تباينات مثل إضافة الضوء والعمق عبر استخدام ورق الجدران وإتمام التصميم بتعليق مرآة، ومن الأفضل أن تكون المرآة مقابلة لنافذة لتعكس الإطلالة الخارجية بشكل كامل ولتمنح الإحساس بمساحة أرحب، وهي حيلة لا يعفو عليها الزمن لتصميم ديكورات المنازل الصغيرة.

ويمكن إضافة النباتات، حيث تعتبر النباتات عنصراً مهماً لإضافة الإحساس بالكثافة للمساحات الصغيرة، حيث تمنح الشتلات الخضراء الصغيرة مظهراً مريحاً للزوايا، وتفتن العين بأن تجعلها تعتقد بأن المساحة تبدو أكبر مما تبدو عليه. وتظهر النباتات في أبهى حلّة وأفضل استخدام عندما توضع في الزوايا وخلف المقاعد والأرائك.