«الفطيم تويوتا» تكافئ العملاء قبل حلول رمضان

المصدر: دبي- البيان

تحتفي الفطيم تويوتا بشهر رمضان المبارك في وقت مبكر بطرح مكافآت جديدة، حيث لن يحتاج العملاء للانتظار حتى قدوم شهر رمضان للاستفادة من أفضل العروض، بل يمكنهم القيام بذلك قبل شهر من حلول الشهر الفضيل عند شرائهم سيارة جديدة من علامة تويوتا خلال أبريل الجاري.

وكجزء من هذه الحملة الترويجية، سيتأهل كل عميل يشتري سيارة تويوتا جديدة للحصول على رحلة مجانية لأداء مناسك العمرة، وذلك بما ينسجم مع الأجواء الروحانية السائدة في الشهر الكريم. وتم تصميم برنامج العمرة لتوفير راحة بال تامة للعملاء. كما يمكن للعملاء اختيار بديل آخر للسفر إلى وجهة أخرى مثل أرمينيا، جورجيا، إسطنبول، سريلانكا، بالي أو لندن. وتوفر الفطيم تويوتا مركبات تلائم مختلف الاحتياجات وأنماط الحياة لشريحة متنوعة من العملاء.