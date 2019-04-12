«كابارول» تطوّر حلول تعبئة خضراء لدعم جهود حماية البيئة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «كابارول» لحلول الطلاء والدهان، تطوير عبوات تعبئة خضراء جديدة لمنتجاتها، تحمل شعار «البيئة الخضراء».

وتأتي هذه المبادرة متماشية مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي تستهدف تطوير بنية تحتية مستدامة للبلاد، كما تعكس مدى التزام كابارول بمشاركة الأفراد والمؤسسات والمنظمات في جهود حماية وصون البيئة. وتأخذ كابارول على عاتقها مسؤولية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمواءمة البيئية وجودة الحياة.

وبهذه المناسبة، قال «موفق بليش»، المدير التجاري لشركة كابارول في منطقة الشرق الأوسط: «إننا بهذه الخطوة نسعى إلى لعب دور محوري في المبادرات التي من شأنها تحديد وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في الإمارات، وذلك انطلاقاً من اهتمامنا بالبيئة وإيماننا بأهمية تطوير النظام الإيكولوجي مع المحافظة في ذات الوقت على البيئة».