افتتاح فرع «جونز ذا جروسر» في دبي مول

المصدر: دبي- البيان

افتتح «جونز ذا جروسر» فرعه الرابع عشر في الإمارات بدبي مول كأول فرع يتم افتتاحه بالشراكة مع مجموعة الفطيم.

ويشمل المطعم مطبخاً مفتوحاً ومخبزاً وقسماً للمعجنات والمأكولات الجاهزة وغرفة الأجبان، إلى جانب غرفة اللحوم المعتقة التي تحوي خيارات متعددة من أجود أنواع شرائح اللحوم الباردة الفاخرة.

كما سيحظى مرتادو المطعم بتجارب مميزة في متجر جونز ذا جروسر، الذي يقدم خيارات متنوعة من المأكولات الجاهزة، علاوة على العديد من الأصناف العالية الجودة من منتجات التجزئة الفاخرة والمكونات الطبيعية الغنية.

ويضم الفرع 100 مقعد على الشرفة المطلة على نافورة دبي، كما سيحتوي على منطقة لعب للأطفال، وكارافان قهوة جونز. وقال بول ديلاوتر، رئيس الفطيم للتجزئة: نفخر بتقديم تجارب مميزة إلى قاعدة عملائنا، ونتطلع قدماً نحو تعزيز العلامة التجارية في الإمارات.