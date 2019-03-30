هوية جديدة لـ «داماس» عبر متجرها بدبي مول

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «داماس» بتجديد متجرها في القاعة الرئيسية بدبي مول في حفل أقامته في المتجر. وقام بقص الشريط حمدي الشطي، مدير مجلس الإدارة التنفيذي، وأسيل عطار، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وأحمد خاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات.

وتم خلال الحفل إطلاق الهوية الجديدة للشركة والكشف عن التصميم الجديد للمتجر. وتستهدف الهوية الجديدة جمهوراً عالمياً معاصراً.

وتم استخدام ألوان عصرية لتعكس الروح الجديدة للعلامة التي يمتد إرثها لأكثر من 100 عام. وتم استخدام ألوان معاصرة مثل الأخضر الفاتح، والأرجواني مع لمسات من الذهب واللونين الأبيض والأسود. ويضيف اللون الذهبي علامة الترف التي تدل على اسم داماس.

وقالت أسيل عطار: «سعداء بإطلاق الهوية والرؤية الجديدتين للشركة من خلال افتتاح متجرنا الرئيس في دبي مول، وهذا يمثل مرحلة جديدة في تاريخ داماس، ما سينعكس على استراتيجيتنا بوضع زبائننا محوراً لاهتمامنا الدائم. ورؤيتنا الجديدة تنص على صياغة أحلام الغد، وإلهام الخيال، وتكريم تراثنا العريق. وهدفنا تعزيز مكانتنا بوصفنا رواداً في هذا المجال.

ونفخر دائماً بأن نكون أولى العلامات التجارية الأكثر تميزاً في قطاع المجوهرات التي انطلقت قصة نجاحها من سوق الذهب في دبي».

وأضافت: فخورون بتاريخ داماس الذي عكسناه على جدار زمني ليبين التطورات المهمة في تاريخ العلامة. وبمناسبة افتتاح المتجر قمنا بإطلاق حملة تسويقية تحت اسم «اشعري بتميز» للاحتفال بتميز زبائننا. ويضم المتجر علامات مجوهرات لعدد من أبرز المصممين العالميين مثل: روبيرتوكوين، وماركو بيتشيغو، وآخرين، إضافة إلى مجموعات داماس المحلية المبتكرة. ويدعم التصميم الجديد جهود الشركة لتلبية متطلبات مجموعة متنوعة من العملاء وتعزيز تجربة التسوق لدى داماس.