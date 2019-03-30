«بياجيه» تطلق «فن الذهب» في دبي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة بياجيه معرض «آرت دو لور» (فن الذهب)، وهو معرض مخصص لمشغولات من الذهب، أقيم في آرت دبي 2019.

وضم المعرض مجموعة مختارة من قطع المجوهرات والساعات الفاخرة المعروضة في مقصورة مخصصة، تشتمل أيضاً على قطع مميّزة وابتكارات لفنانين موهوبين.

واستوحى المعرض عنوانه من العلاقة الطويلة الأمد التي تربط بياجيه بالذهب، والتي يعود تاريخها إلى منتصف القرن العشرين، عندما استرعى تألق وبريق الذهب في الأربعينيات من القرن الماضي اهتمام جورج إدوار بياجيه، مؤسس العلامة التجارية، هذا السطوع الطبيعي للمادة التي ترمز إلى الملوك والألوهية والدفء، عندها قرر أنه سيستخدم الذهب أو البلاتين فقط لصنع ساعاته.

وبحلول عام 1961، بدأ إيف بياجيه نفسه في امتلاك ورش لصياغة الذهب من أجل تحقيق أحلامه بالكامل بشأن صناعة الساعات والمجوهرات المُصوغة من كل ظلال هذا المعدن النفيس الناعم والمشرق. في هذه المرحلة أصبح الذهب أكثر من مجرّد مادة لبياجيه، أصبح شكلاً فنياً.

وشهد المعرض إطلاق مجوهرات «سنلايت ميدل» من بياجيه، ومجموعة «إيسكيب» مجموعة «بوسيشن»،وعرض مجوهرات «دالي دور» التاريخية.