«رادو» تطرح ساعة «ترو ثين لاين» بفلسفة جديدة

المصدر: دبي- البيان

حققت الفنانة والمصممة الروسية إيفجينيا ميرو تقدماً في العمل على نطاق دقيق مع السيراميك فائق التقنية للساعة التي شاركت في ابتكارها مع شركة رادو وهي ساعة ترو ثن لاين.

يتمحور منظور إيفجينيا المختلف حول ريشة الطائر مبتكرة فلسفة جديدة للوقت، تقوم على خفتها وإيقاعها الديناميكي من الخطوط الدقيقة. كذلك، تؤمن المصممة بأننا نصبح أكثر نشاطاً وإنتاجية بين الساعة الواحدة والساعة السابعة، لذلك اختارت وضع الريشة قطرياً عبر ميناء الساعة في هذه النقاط للتعبير عن هذا الاعتقاد.

كما ترمز الريشة أيضاً إلى خفة وزن السيراميك فائق التقنية. وباستخدام اللون الأزرق الغني الداكن الذي تعتقد أن له معنى فلسفياً ورمزياً عميقاً، تم تصميم ساعة ترو ثن لاين للمصممة إيفجينيا للتعبير عن الحكمة والنبل والروحانية. ويكتمل اللون القوي والداكن من خلال التباين بين العقارب التي تبرز بلون الذهب الوردي وشعار رادو المتمعدن.

بالنسبة لإيفجينيا، فإن رمز الطائر يرمز إلى الرقة والحكمة والنقاء بالإضافة إلى الحرية، وقد اختارت وضعه على الجهة الخلفية من الساعة. ويتميز الطائر الذي اختارته بالثراء والاعتزاز، إذ يرمز ريشه الأحمر والذهبي إلى الدفء والضوء - وهي فكرة كثيراً ما تظهر في عملها. ولقد تمت طباعة صورة الطائر رقمياً على الجهة الخلفية من الساعة المصنوعة من الكريستال الصفيري- إنجاز تقدّمه رادو للمرة الأولى.