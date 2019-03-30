275 حافلة مدرسية في أسطول «جلف بيناكل»

المصدر: دبي - البيان

قال شايلش داش رئيس مجلس إدارة شركة «جلف بيناكل لوجستكس»، التي تملك شركة «جلف بيناكل للنقل»: إن أسطول حافلات شركة «جلف بيناكل» يضم 275 حافلة مدرسية وينقل أكثر من 6,800 طالب.

وأكد أن الحافلات المدرسية في دبي تعد آمنة تماماً، خاصة أن المخالفات التي سجلتها هيئة الطرق والمواصلات انخفضت بنسبة 79.4% في عام 2018 مقارنة بعام 2017. وهناك أكثر من 80 ألف سائق ومشرف حافلة تم تطوير مهاراتهم في مركز الإمارات لتدريب السواقة خلال السنوات الثلاث الماضية وسط تزايد الطلب على توفير خدمة نقل للطلاب خالية من المخاطر.

وقال جانيش سيفارامان مدير العمليات بالشركة: اكتسبت شركة جلف بيناكل للنقل سمعة طيبة كونها شريك نقل للمدارس في الإمارات تضمن أفضل بداية ونهاية لليوم الدراسي للطلاب وأولياء أمورهم ولإدارات المدارس.

وقال داش: إنشاء إطار نقل فعّال من خلال منهج متكامل يشمل تدابير تقنية وأفضل الممارسات العملية ساعد شركتنا في الحصول على أعلى اعتراف في نظام النقل بدولة الإمارات خلال أقل من 18 شهراً على إنشائها. وبموجب نظام الأمان هذا استطاعت الشركة تحديد أكثر من 75 مخاطرة كبيرة متضمنة في النظام العام للنقل واستطاعت تخفيفها من خلال 45 مبادرة.