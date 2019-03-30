«أدفنشرلاند» يحتفل بمرور 17 عاماً على افتتاحه

المصدر: دبي - البيان

يحتفل «أدفنشرلاند»، أحد أبرز مراكز الترفيه الداخلي في الإمارات، بمرور 17 عاماً من النجاح منذ افتتاحه في الدولة.

وتحتفل المدينة الترفيهية بهذا الإنجاز من خلال تنظيم استعراض خاص، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية المشوّقة في مركز صحارى بالشارقة. ويحظى الأطفال الذين يزورون المدينة الترفيهية غداً وبعد غدٍ باستقبال مميز من الشخصيات المحببة لديهم، إضافة إلى العديد من الأنشطة الممتعة مثل الرسم على الوجوه والألعاب والجوائز.

وتمتد المدينة الترفيهية على مساحة 70,000 قدم مربعة، وأضافت مؤخراً واحدة من أحدث الألعاب والمرافق الترفيهية، وهي لعبة «فالكون فلايت»، وهو أول مسار معلق داخلي من نوعه بالشارقة يرتفع لمسافة 15 متراً، ويمتد على مسار من سكة واحدة.