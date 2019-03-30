«سوبريما للقوارب» تشارك بمعرض الكويت لليخوت

المصدر: الكويت - البيان

تشارك سوبريما للقوارب للمرة الأولى في النسخة السابعة من معرض الكويت لليخوت، حيث تطلق منتجاتها الجديدة.

ويستقطب جناح الشركة العديد من الزوار المحليين والدوليين. وقال جيريمي توت، مدير مبيعات سوبريما للقوارب: معرض الكويت لليخوت يشكل المنصة المثالية لإطلاق مجموعة قواربنا الجديدة من طراز سوبريما 36.

وأضاف: نتوقع أن نحظى بفرص جديدة في تطوير شبكة علاقاتنا وتوسيع قاعدة عملائنا المهتمين بقاربنا الجديد، وسيضيف ذلك قيمة كبيرة إلى انتشار عملياتنا وقاعدتنا السوقية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وأكد أن المعرض منصة فعّالة لزيادة الوعي لدى مجتمع القوارب الكويتي، ونشر شغف هذه الرياضة في المنطقة، ونحن نتطلع إلى التواصل مع عملائنا الحاليين والتعرف إلى عملاء جدد.