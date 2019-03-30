الخطوط الجوية السريلانكية تزيد رحلاتها إلى طوكيو

المصدر: دبي - البيان

تحتفل الخطوط الجوية السريلانكية، وهي واحدة من أولى شركات الطيران التي حلقت إلى مطار ناريتا الدولي بطوكيو، بمرور 35 عاماً من التحليق إلى ناريتا بزيادة عدد رحلاتها إلى خمس رحلات في الأسبوع، مع تنامي شعبية سريلانكا سريعاً كوجهة مفضلة للمسافرين اليابانيين.

تعد السريلانكية شركة الطيران الوحيدة التي تسيّر رحلات بدون توقف من طوكيو إلى كولومبو، وتقدم رحلات توصيل سريعة إلى مدن عديدة في جنوب الهند وإلى جزر المالديف أيضاً التي تعد وجهة مشهورة للغاية بين السياح اليابانيين.

رحبت سريلانكا بما يقرب من 50,000 زائر ياباني في عام 2018، وتحظى بشعبية كبيرة بين مسافري العطلات اليابانيين وأولئك الذين يسافرون في رحلات استشفاء ويرغبون في تجربة أساليب الأيورفيدا الطبية وطرق الاسترخاء المشهورة في سريلانكا.

قامت سريلانكا بتشغيل أسطولها المتطور من طائرات إيرباص 330-300 على مسار ناريتا-كولومبو، وتحتوي هذه الطائرات على 28 سريراً مسطحاً في درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى 269 مقعداً في الدرجة السياحية، يكمّلها نظام ترفيهي متطور وخدمة عالمية المستوى على متن الطائرة يقدمها طاقم طائرات السريلانكية الحائز على جوائز.

تسيّر السريلانكية حالياً أربع رحلات أيام الاثنين، الخميس، السبت والأحد.