صفقة كبيرة على «أبوظبي الأول» بـ 763 مليوناً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

شهد سهم بنك «أبوظبي الأول» في سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة على عدد 50.45 مليون سهم بقيمة 763.8 مليون درهم من خلال عملية واحدة، وأغلق السهم رابحاً 1.06% ليغلق عند 15.26 درهماً بعد التداول على 3.25 ملايين سهم من دون الصفقة بقيمة بلغت 49.49 مليون درهم من خلال 263 عملية.

في سياق متصل، تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، إذ صعد سوق دبي 0.1% إلى 2631.27 نقطة مع صعود أسهم البنوك والنقل، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 0.52% عند 5101 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاتصالات.

وحققت الأسهم القيادية أداءً متفاوتاً، حيث ارتفع «أبوظبي الأول» 0.53% و«اتصالات» 1.18% و«أدنوك للتوزيع» 2.7% و«دبي الإسلامي» 0.62% و«الإمارات دبي الوطني» 1.5% و«العربية للطيران» 3.07%، بينما تراجعت أسهم «إعمار العقارية» 0.43% و«داماك» 4.2% و«إعمار للتطوير» 1% و«إعمار مولز» 2.2% و«أبوظبي التجاري» 0.94% و«الدار» 3.7%.

وكثّف المستثمرون الأجانب مشترياتهم في الأسواق الأسبوع الماضي بـ 250.4 مليون درهم للأجانب، فيما بلغ صافي شراء الخليجيين نحو 2.53 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بـ 253 مليون درهم، موزعة بواقع 44.43 مليون درهم للعرب، و208.5 ملايين درهم للخليجيين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي، بـ 83.6 مليون درهم، فيما اتجهت نحو البيع في دبي، بـ 64.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بـ 83.6 مليون درهم، والشراء بدبي، بـ 64.6 مليون درهم.