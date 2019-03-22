تصميم جديد لساعة سبميرسيبل برونزو من «بانيراي»

المصدر: دبي- البيان

في عام 2011، ابتكرت «بانيراي» سبميرسيبل برونزو- ساعة الغطس ذات العلبة المصنوعة من البرونز، هذه المادة التي تزداد نضجاً بمرور الوقت، ما يُكسب الساعة طبقة من الزنجار، تُعطيها طابعاً فريداً، يختلف من قطعة لأخرى. واليوم، يظهر لأول مرة هذا النموذج في مجموعة من ساعات «بانيراي» الحديثة، متحلياً بتصميم جديد، معزّز بإطار من السيراميك.

واستطاعت ساعات «بانيراي» البرونزية الأيقونية المتينة، الدخول بسرعة إلى عالم صناعة الساعات عالية الجودة، بفضل شخصيتها القوية، في دلالة على قدرة المختبرات الفكرية الإبداعية التابعة لعلامة «بانيراي»، على الجمع بين الماضي والمستقبل، والتقنية المتقدمة والتصميم المتميز، بمهارة عالية وحرفية رفيعة.

وتعززت الساعة الجديدة بأفكار ملهمة جديدة، ما أدى إلى ابتكار ساعة جاءت ضن مجموعة، ولكنها تحلّت بشخصية تتفرّد عنها. ويمكن الحصول على هذه الساعة عبر قنوات محددة، تقتصر على متاجر «بانيراي» بجميع أنحاء العالم، والموقع panerai.com، ومتجر بانيراي وي تشات الإلكتروني للسوق الصينية، ومتجر التسوق الإلكتروني إم آر بوتر. وتتمتع الساعة بمظهر قوي الحضور، إذ تأتي العلبة البرونزية الصلبة، بقطر 47 ملم، وجهاز أيقوني لحماية تاج التعبئة الحاصل على براءة اختراع من «بانيراي»، تعود إلى عام 1955.