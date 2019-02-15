مركز الدكتور نيقولا وآسب بدبي يشجع السياحة العلاجية

المصدر: دبي- البيان

يكثف مركز الدكتور نيقولا وآسب في دبي، جهوده للمساهمة في تعزيز حركة السياحة العلاجية. ويعد المركز إحدى أكبر مجموعات طب الأسنان في دبي.

ويقدم أحدث خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للأسنان والمعتمدة دولياً، وذلك من قبل فريق متعدد الجنسيات من الأطباء. وتتوزع مواقع العيادات على جميرا 3، ممشى المارينا، سوق المنزل - وسط مدينة برج خليفة، أبتاون مردف، مركز طب أسنان الأطفال في جميرا. وقريبا سيتم افتتاح عيادة جديدة في سوق منطقة الينابيع.

ويوفر المركز عملية القشور الخزفية للأسنان. ويتيح المركز للمريض تجربة إجراء تقنية القشور الخزفية للأسنان بشكل مؤقت لمعاينة لون وشكل وتصميم الأسنان قبل إجراء العملية بشكل دائم. ويقدم المركز صيغة فعالة لإجراء العلاج بأسعار معقولة.