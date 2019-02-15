اتفاق شراكة بين دانوب العقارية وجونسون كونترولز

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة دانوب العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أمس، عن شراكة مع شركة جونسون كونترولز، الشركة المتخصصة في مجال كفاءة استخدام الطاقة وتقنيات البناء الذكية والمستدامة، كجزء من مهمتها وتماشياً مع رؤية حكومة الإمارات في توفير الطاقة المستدامة والخضرة والذكاء والتنمية المستدامة.

وتؤدي هذه الشراكة إلى أن تصبح جميع مشاريع الدانوب للعقارات ذات كفاءة في استخدام الطاقة الخضراء، وخصائص مستدامة مع أحدث منتجات التكنولوجيا المبتكرة المدمجة في ذلك لتوفير المزيد من الراحة للمستخدم، ما يقلل أيضاً من استخدام الطاقة والفواتير.

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية «إن قطاعي العقارات والإنشاءات مسؤولان معاً عن 36% من الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم ونحو 40% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المباشرة وغير المباشرة.

طلب

ويستمر الطلب على الطاقة من المباني في الارتفاع، مدفوعاً بتحسين الوصول إلى الطاقة في البلدان النامية، وزيادة ملكية واستخدام الأجهزة المستهلكة للطاقة، والنمو السريع في المساحة الأرضية للمباني العالمية، بما يقرب من 3% سنوياً.

وتم تصنيف شركة دانوب العقارية من بين أفضل 5 شركات تطوير في الإمارات، وتعاونها مع شركة جونسون كونترولز سيسهم في تجربة سلسة للعملاء. ويبرز تقرير «سيناريو العالم الفعال» الصادر عن وكالة الطاقة الدولية إمكانية تراجع الطلب العالمي على الطاقة من الآن وحتى عام 2040، على الرغم من زيادة المساحة الإجمالية للبناء بنسبة 60%، ويمكن للمباني في عام 2040 أن تكون أكثر كفاءة بنسبة 40% من الطاقة مما هي عليه اليوم، إذا تم نشر تكنولوجيات فعالة.

وحسب التقرير أيضاً توفر تدفئة الفضاء أكثر من ربع الطاقة المحتملة، كما يمكن تحسين كفاءة تسخين المياه بنسبة 43%، كما أن تحسين التبريد في الفضاء، وهو المصدر الأسرع في بناء الطلب على الطاقة، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة كفاءة مكيف الهواء.

وقال عاطف رحمن، مدير وشريك شركة دانوب العقارية: شركة جونسون كونترولز هي مورّدنا الاستراتيجي لمنتجات بناء الحلول والتكنولوجيا، وتبرز هذه الشراكة التزامنا بالبيئة من خلال تقديم حلول مستدامة وعالية الجودة لعملائنا، والتنمية المستدامة ليست مجرد شعار إنه جزء من نظامنا وفلسفتنا وإيماننا، وشراكتنا مع جونسون كونترولز ستضمن أن جميع التطورات تتماشى مع شعارنا التنموي ورؤيتنا، وتشكل هذه المبادرات جزءاً من رؤيتنا في توفير منازل خضراء وفعالة للطاقة الذكية والمستدامة لخلق مجتمعات سعيدة، وتتماشى مع رؤية دبي والإمارات.

التزاموقال كلود ألين، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جونسون كونترولز: جونسون كونترولز شركة عالمية تخدم مجموعة واسعة من العملاء في أكثر من 150 دولة، ويعود التزامنا بالاستدامة إلى جذورنا في عام 1885، مع اختراع أول ترموستات كهربائي، ونحن ملتزمون بمساعدة عملائنا.

وشملت محفظة شركة دانوب للعقارات من يونيو 2014 وحتى الآن 11 مشروعاً، تحتوي على 4744 وحدة بقيمة 3.69 مليارات درهم.