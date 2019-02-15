«رادو» تطرح «هايبركروم الترا لايت»

المصدر: دبي- البيان

طرحت رادو ساعة هايبركروم ألترا لايت الجديدة، والتي تقدم كل ما يمكن توقعه من شركة رادو، فهي تتميز بمواد ابتكارية، وعناصر إبداعية جديدة، وتصميم رائع منقطع النظير.

وتتميز هذه الساعات باللونين البرونزي والبني، على غرار ألوان تربة الأرض، وهي مثال نموذجي للتناغم بين المتناقضات. كما تتميز الساعة بمظهر قوي التأثير، حيث إنها تبدو كبيرة نسبياً وثقيلة الوزن إلا أنها مصنوعة من السيراميك فائق التقنية خفيف الوزن، ولا تكاد تشعر بارتدائها.

وفي حين أن وزن السيراميك فائق التقنية الخفيف الوزن للغاية يقل عن وزن السيراميك فائق التقنية القياسي الذي تعتمده شركة رادو بمقدار النصف، إلا أنه أكثر صلابة منه وأكثر قدرة على مقاومة الخدش. ونتيجةً لتفاني شركة رادو في الإبداع والابتكار، فإن السيراميك فائق التقنية الخفيف الوزن للغاية يُعَد مادة استثنائية بالفعل، وهو مثالي لمن يحبون الانتقال والسفر بأقل قدر من الوزن.

وتم استلهام تصميم ساعة هايبركروم الترا لايت من ساعات الجيب التي كانت معروفة في القرن العشرين، بحيث تتميز هذه الساعة بالبساطة الواضحة وسهولة قراءة الموانئ المصنوعة من السيراميك فائق التقنية باللون البني ونقش على شكل أشعة الشمس، بما يضفي على هذه الساعات مظهرًا كلاسيكيًا متميزًا.