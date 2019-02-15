السعديات روتانا يكشف عن تجارب خاصة في يوم الحب

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق منتجع وفلل السعديات روتانا إطلاق مجموعة متنوعة من التجارب الفاخرة التي تتيح لضيوف وزوار جزيرة السعديات الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والخدمات الراقية. ويحظى الضيوف بفرصة للاحتفال خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاص بيوم الحب.

ويتيح مطعم «ترتل باي بار آند جريل» للأزواج الباحثين عن تجارب طعام فريدة من نوعها خياراً مميزاً لاختبار قائمة طعام مُحضّرة بعناية تتألف من خمسة أطباق. ويدعو مطعم سي ريستورانتي إيتاليانو الأزواج لعيش تجربة مفعمة بالحب في هذه الوجهة الإيطالية الأصيلة. ويوفر المنتجع للأزواج الباحثين عن ملاذ استثنائي للاحتفال بهذه المناسبة باقة من العروض المختارة على الجزيرة الوادعة. وتكتمل تجربة الإقامة مع عشاء رومانسي في أجواء خاصة.